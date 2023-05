La moitié des lacs et réservoirs du monde perdent de l'eau.

Les lacs couvrent environ 3% de la surface terrestre mais représentent 87% de l'eau douce liquide sur Terre. Ils sont utilisés pour la consommation humaine, l'agriculture, ou encore la production d'électricité. De précédents travaux se sont déjà penchés sur le déclin des plus gros lacs individuellement. Mais cette étude est la première à offrir une vue détaillée des tendances au niveau mondial et des causes des changements observés, grâce aux observations de satellites.

Au total, les chercheurs ont étudié 1972 étendues d'eau représentant la vaste majorité des lacs naturels (en se concentrant sur ceux de plus de 100 km²) et des réservoirs. Sur la période de quasiment 30 ans étudiée (de 1992 à 2020), l'étude conclut qu'ils se sont vidés de l'équivalent de toute la consommation en eau des Etats-Unis en 2015.

L'étude comporte un résultat inattendu : les lacs perdent de l'eau non seulement dans les zones arides mais aussi dans les régions humides. "On considère généralement que quand le climat se réchauffe, les régions arides s'assèchent encore plus, et que les régions humides deviennent plus humides", explique Balaji Rajagopalan. Mais même dans ces dernières, "les lacs sont en déclin", ce qui est "surprenant", a-t-il souligné, en donnant l'exemple de l'Inde.