L'étude a par ailleurs révélé des différences importantes entre Etats : dans le Vermont, seuls 30% des enfants entre 1 et 5 ans n'avaient pas mangé au moins un légume par jour durant la semaine précédente contre près de 65% en Louisiane.

Le pourcentage d'enfants ne consommant pas un légume et un fruit par jour était en outre plus élevé chez les enfants noirs que les enfants blancs et pour les enfants vivant dans des foyers plus pauvres avec peu de nourriture disponible.

De façon générale, les enfants de 1 an avaient plus de chances que ceux un peu plus âgés de consommer un légume et un fruit par jour.