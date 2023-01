La moitié des glaciers du monde condamnés à disparaître.

Si la hausse des températures atteint 4°C (le pire scénario envisagé), les plus grands glaciers, par exemple en Alaska, seront davantage touchés. 83% des glaciers disparaîtraient, ce qui représente 41% de la masse totale de leur glace et une hausse du niveau de la mer de 15 centimètres.

"Cela peut ne pas paraître beaucoup, de 9 cm jusqu'à 15 cm" d'élévation", dit Regine Hock, qui a étudié les glaciers toute sa carrière. Mais ces niveaux sont une "grande source d'inquiétude" car plus ils sont hauts, plus ils entraîneront des inondations importantes en cas de tempêtes et donc "beaucoup plus de dommages". C'est d'ailleurs déjà le cas, le niveau de la mer ayant déjà augmenté (environ 3 mm chaque année).

Pour le moment, le monde se dirige vers un réchauffement de 2,7°C, ce qui entraînerait une déglaciation presque complète en Europe centrale, dans l'ouest du Canada et des Etats-Unis ou encore en Nouvelle-Zélande.