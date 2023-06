La moitié des écoles liégeoises sans Internet correct : ça va changer

La Ville de Liège dispose de 123 écoles. La moitié d’entre elles ne sont pas correctement équipées au niveau Internet. Dans ces écoles-là, c’est la débrouille ou le travail à l’ancienne qui est d’application. Sans tableau interactif par exemple. Mais l’heure est au changement car la Ville compte investir pour équiper correctement l’ensemble de ses écoles d’ici quatre ans.

A l’école communale du Beau Mur à Liège, directeur et enseignants ont le sourire. L’école a été rénovée et bien équipée au niveau Internet. C’est loin d’être le cas de toutes les écoles liégeoises : " Nous avons des locaux très anciens avec des distances difficiles à couvrir avec des nouvelles technologies. Donc oui, on a parfois des connexions qui se limitent à quelques classes ou parfois au bureau de la direction. C’est un déficit qui, pour le moment, peut s’estimer à 50 pc des locaux scolaires. Mais nous mobilisons 400.000 euros par an pour changer cela, soit 1,6 million pour les quatre prochaines années ", précise Roland Léonard, l’échevin liégeois des travaux.

La volonté est là, et ce n’est plus un luxe. Le directeur de l’école, Olivier De Bal, a connu la période sans Internet. Il en convient, c’était la débrouille : " On utilisait avant des projecteurs multimédias, avec des ordinateurs portables, donc on peut trouver des solutions. Mais c’est vrai que cet équipement est quelque chose d’important pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Avoir une bonne connexion permet d’utiliser de nouveaux supports qui nous permettent, par exemple, d’aller rechercher des ressources sur Internet, de travailler sur des textes, de permettre aux enfants de voir le texte qui a été produit par un autre enfant par exemple, de le projeter et de travailler sur ce texte avec l’ensemble des enfants de la classe ", explique-t-il.

1.600.000 euros à investir uniquement pour l’équipement réseau. Abonnement Internet et tableau interactif, cela viendra en plus.