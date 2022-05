La moitié des abonnés Twitter de Joe Biden sont-ils vraiment des faux comptes ?

C’est une polémique qui entoure le président américain Joe Biden depuis le 17 mai dernier, ou plutôt son compte Twitter. Selon plusieurs médias américains (Newsweek, New York Post) et francophones (BusinessBourse, Crumpe), la moitié des 22,2 millions d’utilisateurs suivant le compte officiel (@POTUS pour "President of the United States") du président démocrate seraient des "faux abonnés".

L’information a circulé à grande échelle sur Twitter et Telegram, et a notamment suscité la réaction d’Elon Musk.

Les différents médias expliquent que ce résultat a été obtenu grâce à un outil d’audit fourni par la société SparkToro. L’outil en question est un "calculateur de faux abonnés" et permet d’établir quel pourcentage de faux profils est abonné à un compte Twitter.