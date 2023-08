La moitié de la population mondiale souffrira d'un trouble mental avant 75 ans.

Publiées dans la revue scientifique The Lancet Psychiatry, leurs recherches se basent sur l'analyse de plusieurs enquêtes conduites auprès de plus de 150.000 adultes dans 29 pays à travers le monde entre 2001 et 2022. D'après le compte rendu de l'étude, pas moins de 50% de la population mondiale devrait souffrir d'au moins un trouble mental au cours de sa vie. Au-delà de ce chiffre édifiant, les chercheurs dévoilent des informations quant à la fréquence et le moment de l'apparition de ces troubles ainsi que les distinctions observées entre hommes et femmes.

"Les troubles mentaux constituent un problème de santé majeur dans le monde entier et les besoins en matière de traitement ne sont pas satisfaits. Cette étude fournit des informations importantes qui peuvent aider à cibler les efforts pour optimiser les bénéfices de ces interventions", explique le professeur Ronald Kessler de la Harvard Medical School, dans un communiqué.

Les troubles de l'humeur comme la dépression et l'anxiété sont les maladies mentales les plus fréquentes.

Mais des différences existent entre hommes et femmes. Chez ces dernières, la dépression apparaît comme le trouble mental le plus courant, devant la phobie spécifique et les troubles du stress post-traumatique. Chez les hommes, c'est l'abus d'alcool qui se révèle être le trouble mental le plus fréquent devant la dépression et la phobie spécifique.