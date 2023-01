La moitié de l’Union européenne sera en récession en 2023, prédit le FMI

La moitié des pays de l’Union européenne seront en récession l’année prochaine, a déclaré la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CBS.

Lors de l’interview accordée à l’émission, "Face the Nation" de CBS, la directrice du FMI a déclaré que "les trois plus grandes économies – les États-Unis, l’Union européenne et la Chine – ralentissent toutes ensemble".