La modest fashion : l'esthétique minimaliste et confortable.

Des vêtements amples et confortables, souvent minimalistes, parfois couvrants, mais toujours inclusifs : la "modest fashion" fait de plus en plus d'adeptes dans le monde. Il faut dire que cette esthétique épurée, qui combine discrétion et élégance, répond à bien des exigences vestimentaires souhaitées par les plus jeunes générations, bien qu'à l'antithèse de la mode éphémère qu'elles plébiscitent (aussi) en masse. Résultat, la "modest fashion" fait désormais l'unanimité sur les réseaux sociaux.