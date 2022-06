La mode s'invite dans le sport et le Denim dans la mode !

"Ce sont des vêtements innovants, confortables, lifestyle, c'est un peu comme une seconde peau. On sent aussi qu'ils sont réalisés avec des matières de qualité" commentent Alexandra et Ségolène. "Nous aussi pour nos Denim nous sommes exigeantes. Nos tissus viennent du Japon ou d'Italie. Le jeans est une matière qui va se patiner et prendre la forme de ton corps. C'est un tissu souple au final et confortable. Mais il est important de bien le choisir". Les deux soeurs, très pointues, sont convaincues par la griffe de nos deux médaillées : c'est "une marque inspirante".