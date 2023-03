La mode militante : cinq marques de vêtements qui célèbrent le 8 mars

Pour la journée internationale des femmes, Valérie Kinzounza met en lumière dans le 6/8 cinq marques de mode qui agissent pour célébrer cette journée à leur façon en mettant l'accent sur une thématique particulière.

Orta

Orta est une marque franco-belge. Pour la deuxième année consécutive, elle a créé un pull à l’occasion du 8 mars, baptisé le "Christian Powerfull". Un dixième des bénéfices de ces ventes sera versé à la Maison des femmes de Saint-Denis au nord de Paris, qui accueille et accompagne des femmes victimes de violences.

Mango

La marque s’est associée à la footballeuse espagnole Alexia Putellas, qui a remporté deux fois le Ballon d’or féminin dans le cadre du projet Goals. Il contribue à promouvoir le bien-être, l’éducation et le sport auprès des travailleuses du textile et leurs enfants dans des pays comme Bengladesh et la Turquie. Tous les bénéfices de cette initiative seront versés à l’association Save the children.

Erstwhile

On reste dans le sport : Erstwhile est une marque belge dédiée aux amateurs de cyclisme. Pour le 8 mars, elle lance une collection complète de vêtements féminins pour tous les jours, mais aussi un maillot de cycliste aux couleurs printanières fraîches, tous ornés de petits cyclistes emblématiques. Pour chaque pièce achetée, Erstwhile verse 10 euros à l’ONG belge Stop Cancer Côlon.

Mayerline

Autre marque belge, Mayerline Brussels se dit vouloir sensibiliser contre les discriminations basées sur l’âge, surtout dans le milieu de la mode et des médias. La marque lance une campagne appelée "Embrace Age", qui veut célébrer l’estime de soi en incitant à accepter son âge et même le valoriser.

Monki

La marque de mode suédoise a lancé une capsule de sous-vêtements pour sensibiliser le public aux troubles de la dysmorphie corporelle. Un état psychologique difficile dans lequel une personne devient très préoccupée par une particularité physique jusqu’à l’obsession, entraînant une déformation de la vision de soi-même. Les sous-vêtements comportent des affirmations positives écrites, qui se reflètent dans le bon sens devant le miroir pour redonner confiance à sa porteuse.