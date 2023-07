"La mode du selfie a un vrai impact sur la sécurité", reconnaît le directeur de course du Tour de France, plutôt impuissant face au problème

Retrécissements de route, ronds-points, mobilier urbain, bagarre pour frotter et rester dans les premières positions, etc... : les dangers sont omniprésents sur la route des cyclistes. Et comme si cela ne suffisait, les smartphones sont venus s'ajouter à la liste des facteurs de chute auxquels le peloton doit être attentif.

Que faire pour endiguer ce phénomène ? La réponse n'est pas facile à trouver. Nous en avons débattu avec notre communauté cyclisme ce jeudi et exposé le problème, déjà bien connu, au directeur de course du Tour de France Thierry Gouvenou.

"Le message qu’on doit répéter, c’est 'profitez du moment, de l’instant avec vos yeux et pas avec votre téléphone. Sur le téléphone vous ne verrez rien et vous risquez de mettre en danger tout le peloton'. Il faut le répéter sans cesse car on s’aperçoit qu’il y a encore des étourdis. Avant le passage sur la ligne d’arrivée, on refait passer un message… mais ce n’est pas toujours écouté. Malheureusement, il suffit d’une personne pour que toute la sécurité sois remise en cause."

Le constat est limpide mais difficile d'aller au-delà de la simple prévention, estime Thierry Gouvenou. "J’entends parler de différentes barrières spéciales. Il faut savoir une chose, depuis la grosse chute au Tour de Pologne, une étude a été faite par l’UCI pour l’installation d’un certain types de barrières. Mais on n’a pas un type de barrière qui est normé, elles ont toutes des avantages et des défauts mais on n’a pas une vraie norme. C’est difficile du côté des organisateurs de trouver le bon système. La mode du selfie, de prendre des vidéos a un vrai impact sur la sécurité."

Eviter les chutes, cela ne relève pas uniquement de la responsabilité des organisateurs rappelle Gouvenou. Le directeur de course de la Grande Boucle s'est montré particulièrement inquiet par les vitesses enregistrées dans le peloton.

"Ces dernières années, les vélos ont gagné trop en vitesse. Plus on gagne en vitesse, plus c’est dangereux. Il est temps de travailler sur la vitesse de vélo, on est devenu quasiment un sport mécanique. Il ne faut pas aller voir que du côté des organisateurs mais aussi du côté des fabricants. On est devenu un sport de grande vitesse."