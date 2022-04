La mode digitale, de la fiction à la réalité

"Le metaverse a ouvert un monde nouveau et passionnant pour les entreprises et la mode. Chez About You, nous souhaitons également contribuer à le façonner. Avec Hypewear, nous faisons entrer notre marque dans le monde digital et permettons à chacun d'en faire partie dès à présent. Nous souhaitons que tous les articles de mode physiques puissent un jour être utilisés comme des actifs numériques et voulons devenir la destination de mode numérique grand public du metaverse", explique Tarek Müller, co-fondateur de la plateforme About You.

Les créations digitales seront conçues en partenariat avec des designers de mode 3D, des graphistes et des marques de mode et de sport, entre autres, plus traditionnelles. Elles seront lancées en séries limitées, chaque semaine, avec à la clé des pièces uniques et exclusives.

Il suffira de télécharger une photo sur Hypewear, puis les vêtements seront adaptés à votre morphologie via un essayage numérique.

Il ne restera plus qu'à partager le résultat sur des plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.

Hypewear est actuellement en phase de lancement, ce qui signifie qu'il est uniquement possible de s'inscrire en ligne via un e-mail afin de recevoir en retour un bon pour une pièce de mode NFT gratuite. Celui-ci pourra être utilisé dans les deux prochains mois pour le lancement de la version alpha de la plateforme. Pour en savoir plus : www.hypewear.io.