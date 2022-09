La mode des Gogo’s dans les cours de récréation en 2002

Pour terminer ce tour de piste d’archives de la Sonuma lié à la rentrée des classes, Hugues Hamelynck nous emmène en 2002 avec un sujet très tendance pou l'époque, Félix mènera l’enquête sur un phénomène de mode… Le Pin’s !

Débuts des années 90, on ne parle plus que de cela, l’époque de la petite épingle, broche, cet objet rétro émaillé plus connu sous le nom de Pin’s est un véritable virus, il déclenche toutes les passions et épuise toutes les bourses. En France plus de 200.000.000 de ces épinglettes sont en circulation depuis plus d’un an et contrairement a cette folie française, en Belgique la "Pins’mania" décolle en douceur. Simple phénomène de mode ou éclosion d’un nouveau média, la réponse en image.

