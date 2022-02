La mode déjà nostalgique des nineties ?

Les esthétiques nées, ou à leur apogée, pendant les nineties sont nombreuses mais c'est une autre tendance tout droit venue de cette décennie qui fait actuellement vibrer le cœur des hommes et des femmes : le total look denim remis au goût du jour par Kanye West et Julia Fox lors de la dernière Fashion Week de Paris, tel un clin d'œil à Britney Spears et Justin Timberlake, couple ultra médiatisé de la fin des années… 1990.

D'après le moteur de recherche de mode mondial Stylight*, l'intérêt de recherche Google pour les mots clés "total jeans" a augmenté de 91% entre la dernière semaine de janvier et le 14 février...