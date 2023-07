La mobilité zéro émission doit progresser dans certaines villes belges, dont Bruxelles

Il ressort de l’analyse de la coalition que les quatre villes belges doivent mettre les bouchées doubles pour se doter de davantage de bus n’émettant pas d’émissions de CO2, Bruxelles obtenant un score de 12% dans cette catégorie.

En prenant connaissance de l’étude européenne, l’ASBL bruxelloise "Les chercheurs d’air" souligne que "les bus de la Stib ont parcouru plus de 30 millions de kilomètres en 2022, un chiffre qui va probablement augmenter dans les années à venir. Leurs moteurs diesel sont donc responsables d’une partie importante de la pollution que nous respirons à Bruxelles". Électrifier la flotte des bus Stib "permet non seulement de lutter efficacement contre la pollution de l’air, mais également contre le bruit et les émissions de CO2. C’est une question de santé publique et d’urgence climatique", ajoutent "Les chercheurs d’air".