La mise à l’écart du Tour de France aura été celle de trop : Arnaud Démare quitte la Groupama-FDJ avec effet immédiat pour Arkéa-Samsic

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : après douze ans, Arnaud Démare quitte officiellement Groupama-FDJ pour rejoindre Arkéa-Samsic.

Un départ, que beaucoup pressentaient, au vu des dernières semaines. Fidèle à la Groupama-FDJ depuis ses débuts en 2011, Démare avait en effet très mal vécu le fait d’être évincé de la liste définitive de l’équipe pour le Tour de France.

La goutte d’eau qui avait fait déborder le vase et qui avait sans doute, créé une fracture, définitive entre le coureur et sa direction. Parce que si Marc Madiot avait tenté de recoller les morceaux après-coup en expliquant espérer que le "temps efface tout cela pour plus tard", cela n’a visiblement pas été le cas.

Démare ne va donc même pas finir la saison chez Groupama-FDJ. Selon Le Parisien, il pourrait déjà même disputer deux courses (qu’il adore) avec sa nouvelle formation, à savoir Paris-Bourges (5 octobre) et Paris-Tours (8 octobre).

"Je tiens à remercier ces deux partenaires de m’avoir libéré de mes derniers mois de contrat. C’est le meilleur qui pouvait m’arriver afin de tourner vite la page, et de me projeter sur l’avenir", a expliqué le coureur dans le communiqué.

En douze saisons, Démare aura donc remporté la bagatelle de 93 courses avec l’équipe française. Dommage que la relation entre les deux clans se finisse ainsi, en eau de boudin…