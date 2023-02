La mise à l’arrêt de Tihange 2 s’est déroulée "en toute sûreté", constate l’Agence fédérale de contrôle nucléaire

La mise à l’arrêt définitif du réacteur nucléaire Tihange 2, dans la nuit de mardi à mercredi, s’est déroulée "en toute sûreté", selon l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), qui a supervisé le processus.

Mais le personnel a déclenché ce matin une action de protestation spontanée.

Après Doel 3 en septembre 2022, il s’agit du second des sept réacteurs de puissance que compte la Belgique à être mis définitivement à l’arrêt. Cet arrêt a été supervisé par deux inspecteurs de l’AFCN. "L’arrêt définitif de Tihange 2 est un arrêt équivalent à ceux réalisés régulièrement pour des entretiens. Néanmoins, sur le plan émotionnel, c’était un arrêt très particulier pour le site de Tihange, qui signe la fin de 40 ans d’exploitation de l’unité 2. Tout s’est bien déroulé, les procédures ont été suivies correctement et le réacteur a été mis à l’arrêt en toute sûreté. Dorénavant, l’AFCN et Bel V assureront le suivi des deux autres réacteurs en exploitation du site, ainsi que le suivi des activités préparatoires au démantèlement de Tihange 2", explique l’agence fédérale de contrôle nucléaire dans un communiqué.