La Misa Criolla d’Ariel Ramirez, un chef-d’œuvre de la musique contemporaine argentine

Dans La Passion selon Céline, Céline Scheen replonge dans son enfance en nous partageant un coup de cœur musical de sa jeunesse ainsi que l’histoire derrière cette œuvre.

Composée en 1963 par le compositeur argentin Ariel Ramirez (1921-2010), la Misa Criolla, messe créole, est une œuvre pour soliste, chœur et orchestre. Ecrite en espagnol, elle repose sur l’utilisation de rythmes, formes musicales et instruments typiques de la musique traditionnelle d’Argentine ainsi que de Bolivie et suit la forme de l’Ordinaire de la messe : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei.

Ariel Ramirez fait partie de ces artistes qui feront rayonner la culture traditionnelle sud-américaine durant la seconde moitié du vingtième siècle. Il défend les valeurs culturelles de son Argentine et n’hésite pas à s’inspirer de la culture créole, la laissant infuser dans ses nombreuses compositions.

En 1962, le Concile Vatican II permet aux croyants de dire la messe en langue vernaculaire. C’est cette nouveauté qui permettra à Ariel Ramirez de penser sa messe créole en espagnol et de s’inspirer des couleurs musicales de sa culture. L’œuvre est publiée en 1965. La même année, Ariel Ramirez remet en main propre un exemplaire de sa Misa Criolla à Arturo Illia, Président argentin de l’époque. Le Vatican l’inscrit à son catalogue d’œuvres et la désigne comme une "œuvre d’importance religieuse universelle". On pourrait considérer que sa Misa Criolla fait partie des œuvres les plus importantes de la musique contemporaine argentine.

Ce morceau profond et passionnant est venu bouleverser Céline Scheen quand elle était enfant. Ses parents possédaient un vinyle d’une version enregistrée en 1965 chez Philips par le groupe argentin de musique folklorique Los Fronterizos, la seule version enregistrée et commercialisée à l’époque. C’est ce vinyle qu’elle écoutera et réécoutera durant sa jeunesse.

Plongez avec Céline Scheen dans la Misa Criolla avec son Gloria, dans une interprétation plus récente par l’ensemble La Chimera avec Eduardo Eguëz et Luis Rigou.