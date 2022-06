La Minute Yéyé débarque cet été sur Viva +

Durant tout l’été, Viva + met la génération yéyé à l’honneur dans un nouveau programme présenté par Serge Vanhaelewijn et Alain Pozzuoli, c’est La Minute Yéyé !

A retrouver du lundi au vendredi à 10h30, l’émission fera la part belle à tout ce qui a fait de ces années une époque mythique : de Johnny Hallyday à Claude François en passant par Françoise Hardy, France Gall, Sheila mais aussi le juke-box, la minijupe, le scooter… Bref, il ne sera pas question que de musique mais de tout ce qui a marqué cette génération.

La Minute Yéyé, c’est du lundi au vendredi à 10h30 et le weekend rediffusion à 14h30 et 16h30 sur Viva +, la radio dédiée aux grands succès populaires des années 60 et 70.