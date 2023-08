Les équipes de UTM sont des habitués du genre, ils font déjà tourner Windows, Linux et même macOS sur iPhone et iPad notamment. Mais avec l’arrivée de Windows dans visionOS, on atteint une autre dimension. Bon, si techniquement, la prouesse est à saluer, il ne faudra pas s’attendre à trouver UTM sur l’App Store du casque. Apple risque de bloquer l’application, il faudra donc passer par un store alternatif, voire une bêta sur TestFlight pour s’amuser sur Windows en réalité mixte.

Ou, si vous ne voulez pas attendre 2024 et dépenser 3.499 dollars pour trainer sur Windows XP (on vous comprend), vous pouvez toujours acheter un petit ordinateur portable dans le magasin le plus proche, ça sera toujours plus simple.