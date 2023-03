La minute insolite : Wikipedia a désormais son jingle comme Youtube et Netflix

L’encyclopédie en ligne a dévoilé le grand gagnant du concours sobrement intitulé "Le son de toutes les connaissances humaines." Organisé par la Fondation Wikimédia, le concours avait pour but de trouver un logo sonore pour Wikipédia et tous les projets de la fondation.

Comme l’explique le communiqué de presse, "un logo sonore permet aux auditeurs de savoir qu’ils accèdent à des connaissances provenant de Wikipédia ou de sites Wikimédia, peu importe l’endroit où ils se trouvent en ligne."

Et c’est un certain Thaddeus Osborne, un ingénieur nucléaire américain, qui a remporté le concours. Ce musicien autodidacte a inclus dans sa proposition "des pages d’un livre en train de se tourner, des clics de clavier et un carillon de synthétiseur."

"En tant que fan inconditionnel de Wikipédia, je crois fermement que l’engagement de la plateforme à fournir des informations fiables et gratuites est essentiel à notre succès mondial. En intégrant mon son, j’espère rendre Wikipédia encore plus accessible et attrayante, permettant aux lecteurs [et maintenant aux auditeurs] de se lancer dans leur propre voyage de découverte et de connaissance", a déclaré le vainqueur, qui a empoché la somme de 2.500 dollars.

Le jingle est à écouter ci-dessous. Par la suite, la Fondation Wikimédia entreprendra des actions en vue d’intégrer le logo sonore pour son utilisation.