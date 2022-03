La minute insolite : VTech lance une chaise de gaming pour bébés

La marque VTech, spécialisée dans les produits électroniques pour les plus petits, évolue avec son époque. Aux côtés des appareils photo, montres connectées, faux smartphones et autres tablettes destinés aux plus petits, VTech propose désormais une chaise de gaming, pour tous les streamers en herbe.

Ninja, Squeezie, Pokimane et Goataga n’ont qu’à bien se tenir. Avec la “Level Up Gaming Chair”, même les plus petits peuvent se mettre au streaming. Cette réplique en plastique des imposantes chaises en cuir prisées par les streamers ne permet évidemment pas de diffuser en ligne, mais copie de nombreuses spécificités pour que les bébés puissent “faire comme les grands”.

Le siège est ainsi découpé sur le haut pour plus de respiration, l’accoudoir permet d’accrocher l’indispensable casque audio, et un clavier interactif vient compléter le tout. Notons que le jouet n’est pas totalement “inutile”, mais propose des petits jeux éducatifs pour que votre futur streamer apprenne les chiffres et les lettres.

La chaise, vendue 50 euros, sera disponible à la vente cet automne.