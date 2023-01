La minute insolite : vous pouvez vous offrir un caillou du film Everything Everywhere All at Once

L’excellent Everything Everywhere All at Once, produit par A24, continue de faire parler de lui. Depuis sa sortie, ce film qui joue avec le concept du multivers a séduit les spectateurs, avec son humour, sa folie et sa poésie. Et ça paye ! Nommé 11 fois aux Oscars, le film réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert est le grand favori de cette édition.

Et quoi de mieux pour célébrer cette excellente nouvelle que du nouveau merchandising ? La boutique de A24 regorge déjà d’objets en tout genre liés au film : des pin’s, des vinyles, une bougie et des gants qui transforment vos doigts en hot-dogs (mais il faut avoir vu le film pour comprendre la blague).

À tout cela s’ajoute désormais un autre objet dérivé très "private joke" : un caillou. Et pas n’importe quel caillou, mais bien un caillou avec des yeux. Là encore, il faut avoir vu le film pour saisir la référence, mais ce qu’on peut vous garantir, c’est que A24 a parfaitement retranscrit l’univers du film avec ces goodies. Bon, là où c’est moins drôle, c’est que ce caillou coûte quand même 35 dollars.