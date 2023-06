La minute insolite : vous pourrez revivre la scène des toilettes de Jurassic Park au Comic-Con de San Francisco

Le premier Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg en 1993, regorge de scènes devenues cultes.

La scène des raptors dans la cuisine; les gobelets qui tremblent sur le tableau de bord; la première découverte des brachiosaures; les petits Timmy et Lex coincés sous la voiture; ou encore la rencontre entre Nedry et le dilophosaure.

Mais une scène en particulier sera recréée lors du Comic-Con de San Francisco, qui se déroulera du 20 au 23 juillet prochain. À savoir la scène de la toilette, avec l’avocat qui se fait avaler par le tyrannosaure (alors oui, spoiler alert, mais le film a 30 ans quand même !)

Cette "expérience", baptisée Step Into Jurassic Park, vous permettra donc de vous mettre dans la peau de ce malheureux avocat (qui, entre nous, méritait bien de se faire manger). D’autres scènes seront recréées, mais on en saura plus dans les semaines qui arrivent.