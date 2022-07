La minute insolite : vos ongles ne poussent pas tous à la même vitesse

Selon une étude publiée en 2010 dans le Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, les ongles de nos mains poussent plus rapidement que ceux de nos pieds.

“Il n'y avait pas de différence significative entre les taux de croissance de l'ongle droit et de l'ongle gauche”, expliquent les quatre chercheurs en charge de cette expérience menée auprès de 22 Américains. “Le petit ongle a poussé plus lentement que les autres ongles ; le grand ongle a poussé plus vite que les autres ongles d'orteil. L'âge plus jeune, le sexe masculin et l'onychophagie étaient associés à un taux de croissance plus rapide des ongles ; cependant, les différences n'étaient pas statistiquement significatives.”

Pour rappel, l'onychophagie est le nom scientifique donné à l’acte de se ronger les ongles.