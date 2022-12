La minute insolite : voilà à quoi ressemblerait le film Super Mario avec des graphismes Nintendo 64

Le film Super Mario est très attendu, et semble très fidèle à l’univers de la franchise mythique. Mais à quoi aurait-il ressemblé s’il était sorti en 1997, année de la Nintendo 64 ?

Rassurez-vous, on ne parle pas ici de l’horrible film Super Mario Bros. en live-action sorti en 1993, mais bien d’une version “à l’ancienne” de la bande-annonce du film réalisé par le studio Illumination (Les Minions).

C’est ce qu’a imaginé King Bob Gaming sur sa chaîne YouTube, recréant plan par plan la récente bande-annonce du film. Et, étrangement, le résultat n’est pas si mal. On est certes loin des graphismes soignés de la véritable bande-annonce, mais le look “Super Mario 64” est tellement culte (Nintendo a d’ailleurs ressorti le jeu tel quel à plusieurs reprises) que ça passe.