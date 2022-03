La minute insolite : voici une technique particulière pour se débarrasser de calculs rénaux

Selon une étude réalisée par un professeur de l’Université d'État du Michigan, monter sur des montagnes russes aide les patients à éliminer les calculs rénaux avec un taux de réussite de près de 70 %.

David Wartinger, professeur émérite au Département des spécialités chirurgicales ostéopathiques, a basé son étude sur des déclarations de patients qui lui racontaient s’être débarrassés de calculs rénaux grâce aux montagnes russes du parc Walt Disney World.

Le professeur a évidemment voulu prouver cette théorie, à l’aide d'un modèle 3D synthétique intégrant un faux rein avec trois calculs rénaux ne dépassant pas 4 millimètres.Et les résultats furent concluants. Quand le modèle était installé à l’arrière du train, le taux de réussite était de 70%. Mais dans la première voiture, le taux redescendait à 16%.

Malheureusement, toutes les montagnes russes ne se valent pas. "En tout, nous avons utilisé 174 calculs rénaux de formes, de tailles et de poids variés pour voir si chaque modèle fonctionnait sur le même manège et sur deux autres montagnes russes", a expliqué Wartinger. “Big Thunder Mountain était le seul qui fonctionnait. Nous avons essayé Space Mountain et Rock 'n' Roller Coaster d'Aerosmith et les deux ont échoué.”

Selon le professeur, "La montagne russe idéale est rude et rapide avec quelques rebondissements, mais pas de mouvements à l'envers ou inversés.”