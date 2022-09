La minute insolite : voici pourquoi les chewing-gums sont souvent roses

Si les chewing-gums existent depuis des siècles (les Grecs machaient déjà de la résine de lentisques), la version “moderne” telle qu’on la connaît aujourd’hui ne date que de 1928.

Et c’est un certain Walter Diemer qui en est l’inventeur. La particularité de sa formule était d’être à la fois moins collante que les autres recettes, et surtout plus souple, ce qui permettait de faire des bulles qui n’éclataient pas instantanément.

Quant à la couleur, Diemer n’a pas eu à chercher longtemps : le rose était le seul colorant disponible dans les locaux de la Fleer Chewing Gum Company, l’entreprise pour laquelle il travaillait… en tant que comptable.

Les bulles roses se sont alors rapidement imposées, et la couleur reste aujourd’hui encore associée à ce qu’on appelle le bubble gum, plus proche de la confiserie que les chewing-gums plus classiques, qui ont souvent pour but de rafraîchir l’haleine.