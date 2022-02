La minute insolite : voici pourquoi l’alcool affecte plus les femmes que les hommes

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la taille n’est pas la seule donnée à prendre en compte. Si les femmes sont plus sensibles à l’alcool, c’est parce qu’elles produisent une plus petite quantité d'une enzyme appelée alcool déshydrogénase (ADH), qui est libérée dans le foie et décompose l'alcool dans le corps.

“Ainsi, à cause de leurs niveaux naturellement plus élevés de graisse corporelle et à leurs niveaux inférieurs d'eau corporelle, les femmes éprouvent une réponse physiologique encore plus spectaculaire à l'alcool”, explique la BBC.