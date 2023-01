La minute insolite : voici les courses que les Américains commandent le plus par drone

Walmart, le géant américain de la grande distribution, a étendu en 2022 son programme de livraison par drones. Désormais présente dans sept états (dont l’Arizona, l’Arkansas, la Floride, la Caroline du Nord, le Texas et l’Utah), l’entreprise livre depuis 36 points d’enlèvement à travers le pays. L’occasion d’établir une liste des objets les plus couramment commandés par les clients.

Et le classement risque bien de vous étonner. En effet, à la première place, on retrouve… de la crème glacée, goût “cookies and cream”. Ce qui n’est pas vraiment un objet de première nécessité, qui justifierait une livraison express par drone, mais soit. En deuxième position : deux livres (soit 900 grammes) de citrons. En troisième place, du poulet rôti. En quatrième position, du RedBull. Et en cinquième place de ce classement : du papier essuie-tout de la marque Bounty.

Selon Walmart, plus de 6000 livraisons ont été réalisées en moins de 30 minutes en 2022. Bref, une fois de plus, on a le futur qu’on mérite.