La minute insolite : voici le premier Furby connecté à ChatGPT

La peluche robot Furby, que les parents détestent, devient encore plus diabolique grâce à (ou à cause de) Jessica Card. Cette programmeuse a en effet connecté le jouet à l’intelligence artificielle ChatGTP, pour un résultat terrifiant.

La programmeuse le dit elle-même avec beaucoup d’humour : “J'ai connecté ChatGPT à un Furby et je pense que c'est peut-être le début de quelque chose de mauvais pour l'humanité.”

Sur Twitter, Jessica Card détaille son processus, qui aura nécessité du code en Python, un micro et un haut-parleur USB, et un Raspberry Pi. On espère que la programmeuse s’arrêtera là dans ses expérimentations. Un utilisateur de Twitter lui demande d’ailleurs de ne surtout pas faire la même chose avec les robots flippants de Boston Dynamics.