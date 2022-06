La minute insolite : une VHS de Retour Vers le Futur vendue 75.000 dollars

Après la folie des cartes Pokémon et d’anciens jeux vidéo, faut-il s’attendre à la folie des VHS ? C’est ce que pense The Guardian, qui annonce “un mini-boom parmi les collectionneurs de vieilles cassettes VHS, en particulier les premières éditions de films à succès ou celles qui sont dans leur emballage d'origine.”

La preuve avec une VHS du film culte Retour Vers le Futur, qui a trouvé un acheteur pour la somme folle de 75.000 dollars. La vente aux enchères, gérée par Heritage Auctions (déjà à la manœuvre derrière les ventes de copies de Super Mario Bros.), proposait 260 VHS intactes, de films datant des années 70 et 80.

Petite particularité, la copie de Retour Vers le Futur appartenait à Tom Wilson. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il incarnait le célèbre Biff Tannen dans la trilogie.

L’acteur a d’ailleurs accompagné la VHS d’un petit mot : “Il s'agit d'une cassette VHS de la première sortie de Back to the Future, qui m'a été envoyée par le studio à l'époque. Comme je savais que la plate-forme VHS serait là pour toujours, je l'ai sauvegardée pour plus tard et maintenant je ne trouve pas de magnétoscope.”