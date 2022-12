La minute insolite : une streameuse joue à Elden Ring avec un tapis de danse

MissMikkaa aime se compliquer la vie. Elden Ring est pourtant un jeu difficile, même en y jouant avec une manette classique, mais ce n’est visiblement pas assez pour la streameuse, qui y joue avec un tapis de danse connecté.

Après avoir battu le boss Malenia, “simplement” en tapant des pieds sur le tapis de danse (ce qui lui a pris pas moins de 15 heures et 553 essais), MissMikkaa s’est lancé dans le “Ultimate Challenge Run.” Le but ? Terminer Elden Ring deux fois en même temps : avec une manette, et avec le tapis.