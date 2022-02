La minute insolite : une poule tente de s’introduire dans le Pentagone

Lundi dernier, une poule a été appréhendée alors qu'elle "furetait autour de la zone sécurisée du Pentagone", l'un des bâtiments les mieux protégés du monde.

La ballade de la poule, qui a mis en alerte les postes de sécurité du batiment américain, a été racontée en ligne par l’association Animal Welfare League of Arlington. Ses employés sont intervenus afin de récuperer la poule et la remettre dans son poulailler.

"S'est-elle simplement perdue, en tentant de traverser la rue? Ou est-ce une espionne en mission pour voler des secrets d'Etat? Elle garde pour l'instant bec clos", s'est demandé avec humour le journal Military Times, spécialisée dans les affaires militaires.

Et pour terminer cette histoire insolite avec encore plus d’humour, l’association qu’il l’a recueillie a invité les internautes à proposer des idées de noms. Certains ont suggéré de baptiser l’animal Ethel Rosenberg, l’Américaine arrêtée et exécutée pour espionnage au profit de l’Union soviétique dans les années 1950. Ce sera finalement Henny Penny !