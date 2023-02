La minute insolite : une molécule tueuses de champignons nommée d'après Keanu Reeves

Plus concrètement, les Keanumycins sont fabriquées à partir de bactéries du genre Pseudomonas, et peuvent cibler un champignon phytopathogène appelé Botrytis cinerea, qui provoque une pourriture grise qui détruit les récoltes. Au-delà de l’hommage, le Keanumycin permettrait donc, à la manière de John Wick, de s’attaquer à ce champignon qui peut infecter plus de 200 fruits et légumes différents.

Ce n’est pas la première fois qu’une célébrité prête son nom à une découverte scientifique. Par le passé, une guêpe parasite d'Afrique du Sud a été baptisée Conobregma bradpitti, tandis qu'un genre entier de fougères sexuées porte le nom de la chanteuse et actrice Lady Gaga.