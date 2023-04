La minute insolite : une imprimante moléculaire pour recréer votre bière préférée, une invention belge !

L’entreprise anversoise Bar.on a développé, avec l’aide de l’Université catholique de Louvain, une “imprimante à bière moléculaire”, capable de recréer des bières au niveau moléculaire, à partir de capsules.

Cette Nespresso de la bière est capable de servir des bières blondes ou brunes, avec ou sans alcool, plus ou moins amères, ou plus ou moins fruitées, selon le goût de l’utilisateur.

Selon Bar.on, “le goût et l'arôme de la bière résultent d'une combinaison unique de composés chimiques. En collaboration avec le professeur Verstrepen et son équipe de brillants scientifiques du l’UCL, nous avons découvert comment capturer ces composés naturels et les combiner dans de petites cartouches. Ces composés, mélangés à l'eau du robinet, vous permettent de recréer n'importe quelle bière au niveau moléculaire.”

La promesse est belle : “pas de fermentation, pas de processus de brassage complexe. Aussi savoureuse que ses frères en bouteille.” Mais avant de mettre la main sur une machine, il faudra patienter. L’entreprise est toujours au stade du prototype, mais il est possible de découvrir le résultat en vous rendant sur le site et en contactant les créateurs.