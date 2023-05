La minute insolite : une fusée transportant 120 urnes funéraires explose après son décollage

Heureusement pour les familles des défunts présents à bord de la fusée, les urnes n’ont pas été endommagées, et ont pu être récupérées. "Les 120 capsules de vol sont en toute sécurité entre les mains du personnel de lancement et nous seront retournées en attendant notre prochain vol dès que UP et Spaceport America auront terminé leur enquête et que toutes les corrections nécessaires seront mises en œuvre. Vous avez peut-être vu des gros titres dans divers médias selon lesquels les capsules de votre proche "ont explosé". Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Alors que la fusée a été détruite en vol, le soin et le professionnalisme de notre fournisseur de services de lancement - Up Aerospace - ont fait en sorte que la charge utile de Celestis soit indemne et puisse être relancée."

Un nouveau vol (gratuit) sera prochainement offert aux familles. Et si vous êtes tentés par l’aventure, sachez que le prix d’un vol débute à 5.000 euros.