La minute insolite : une fourchette plus grande peut vous aider à moins manger

Selon une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de l’Utah, à Salt Lake City, les clients d’un restaurant qui recevaient de plus grosses fourchettes mangeaient moins, laissant plus dans leurs assiettes à la fin de chaque repas.

Le principe est similaire à cette autre astuce bien connue, qui consiste à utiliser une assiette plus petite pour se contenter d’une plus petite portion.

Concrètement, les chercheurs ont sélectionné au hasard des tables dans un restaurant italien local. À quatre reprises (midi et soir, sur deux jours), ils ont fourni des fourchettes plus grandes (+20% par rapport aux fourchettes classiques du restaurant) ou plus petites (de 20% également) aux clients. Ensuite, chaque plat était pesé avant d’être servi, et pesé à nouveau à la fin du repas. Le résultat était sans appel : les clients avec les grandes fourchettes mangeaient moins et laissaient plus de nourriture dans l’assiette.

“La fourchette plus petite (par rapport à la plus grande fourchette) semble fournir des progrès d'objectifs moins satisfaisants, c'est-à-dire que les clients ont l'impression de ne pas consommer suffisamment leur nourriture et, par conséquent, de satisfaire leur faim. Ce qui les pousse à manger plus”, expliquent les chercheurs.

Bref, une astuce de plus à tester si vous êtes toujours en quête de votre “summer body.”