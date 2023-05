La minute insolite : une copie de 1776 de la Déclaration d’indépendance des États-Unis retrouvée en brocante derrière une peinture à 4$

En 1991, un certain Monsieur Redden achète un tableau dans un marché aux puces pour 4 dollars, car il aimait le cadre. Et à sa grande surprise, le tableau cachait en réalité une copie de la Déclaration d’indépendance des États-Unis.

Signée en 1776, la Déclaration a rapidement été copiée à 200 exemplaires, ce qu’on a appelé les "Dunlap broadside." Comme l’explique le New York Times, "M. Redden a décrit le document, trouvé derrière le tableau lorsque le collectionneur a démonté le cadre, comme une "copie incroyablement intacte" de la Déclaration. "Le fait qu'il ait été placé à l'arrière du cadre l'a préservé", a-t-il déclaré. Sur les 24 copies connues, seules trois sont dans les mains de collectionneurs privés, a-t-il ajouté."

Toujours selon le New York Times, l’encre sur la copie n’était pas encore totalement sèche lorsque le document fut placé dans une enveloppe. "La toute première ligne - 'In Congress, July 4, 1776' - apparaît dans la marge inférieure à l'envers, comme un léger décalage ou une impression d'ombre, une preuve de plus de l'urgence que John Dunlap, l'imprimeur, et d'autres personnes ont ressenti en dispersant ce document."

Le document fut vendu en 1991 pour 2,2 millions de dollars. Il fut ensuite revendu pour 7,4 millions de dollars au producteur Norman Lear, très populaire aux Etats-Unis pour ses nombreuses séries télé.