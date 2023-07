La minute insolite : une copie cheap de The Last of Us débarque sur la Nintendo Switch

The Last of Us, un des chefs-d'œuvre de la PlayStation (notamment The Last of Us Part II, dont on a encore du mal à s’en remettre), reste une des meilleures franchises vidéoludiques de ces dernières années. À tel point que le jeu de Naughty Dog récemment eu les honneurs une adaptation télé toute aussi réussie sur HBO. Ce qui est suffisamment rare pour être souligné.

Mais tout cela n’a pas empêché le studio V.G. Games de développer une copie qui peine à cacher son inspiration. Dans The Last Hope, disponible sur l’eShop de la Switch au Royaume-Uni vous incarnez un certain Brian Lee, un homme qui a été envoyé dans le futur afin d’enquêter sur une épidémie de zombies mortelle. Et lors de cette mission, il fait la rencontre d’une jeune fille…