La minute insolite : une console de jeu pour chien pour qu'il ne s'ennuie plus ?

Joipaw, une startup basée au Royaume-Uni, a développé une console de jeux vidéos pour chiens. Le but : aider les chiens plus âgés à conserver un cerveau sain plus longtemps.

Plus tôt cette année, une nouvelle étude réalisée aux USA suggère qu’une pratique encadrée des jeux vidéo pourrait avoir des effets bénéfiques sur le cerveau des joueurs. C'est sur cette étude que la start-up anglaise se base pour retirer les mêmes avantages que les humains mais pour les chiens.

Comme un article d'Axios l'explique, il s'agit d'un "écran tactile résistant à la salive" monté sur une plate-forme qui distribue des friandises chaque fois que le toutou réussit bien au jeu. Le co-fondateur de Joipaw, Dersim Avdar, raconte que l'idée lui est venue parce qu'il n'avait pas toujours le temps de jouer avec son chien Jawet.

Pour l'instant, il est un peu difficile d'attirer l'attention des chiens vers l'écran, ce qu'ils ne font pas de manière aussi naturelle que les humains. La console n'en est encore qu'au début de la conception, il faudra développer plus de jeu et trouver un prix acceptable si Joipaw veut être commercialisée.