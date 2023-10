La minute insolite : une classe d’enfants de 10 ans se trompe de film et tombe sur une version gore des aventures de Winnie l’Ourson

Depuis que les droits de Winnie l’Ourson, l’ours imaginé par A.A. Milne en 1926, sont tombés dans le domaine public, tout le monde est libre de faire tout (et surtout) n’importe quoi avec le personnage.

Et c’est ce que n’a pas hésité à faire la boîte de production britannique, Jagged Edge Productions, avec son film d’horreur Winnie-the-Pooh : Blood and Honey" (Winnie l’Ourson : sang et miel, sorti en 2022. Le film serait loin d’être un chef-d’œuvre selon le public, mais cela n’a pas empêché une classe d’élèves américains d’y jeter un œil, sans que le professeur n’y trouve à redire.

Selon CBS News, des élèves, âgés de 9 à 10 ans, d’une école de Miami, auraient vu entre 20 et 30 minutes du film d’horreur, avant de s’en plaindre à leur professeur de mathématiques. Les parents, furieux, ont évidemment crié au scandale.

"Ce n'est pas à eux de décider ce qu'ils veulent regarder", a déploré une mère à CBS News. "C'est au professeur d'examiner le contenu. Et il n'a même pas arrêté le film, alors que des élèves disaient : "Arrêtez le film, nous ne voulons pas voir ça"

De son côté, l’école a présenté ses excuses. "L'Academy for Innovative Education a appris qu'une partie d'un film d'horreur avait été projetée à des élèves de quatrième année, le lundi 2 octobre 2023, alors qu'elle n'était pas adaptée à cette tranche d'âge. Notre administration a rapidement abordé ce problème directement avec l'enseignant et a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être des élèves. Nous surveillons activement les élèves et notre conseiller en santé mentale ainsi que le principal ont déjà rencontré les élèves qui ont exprimé leurs inquiétudes", conclut le communiqué.