La minute insolite : un voilier en détresse secouru par une réplique du navire Götheborg

Le 1er mai dernier, deux marins coincés sur un voilier à la dérive, après avoir perdu son gouvernail, ont été secourus par un navire tout droit sorti d’un film.

En effet, les deux marins David et Simion ont contacté par hasard l’équipage du Götheborg, une réplique d’un navire construit en 1738, pour Compagnie suédoise des Indes orientales. L’original ayant coulé en 1745, un autre Götheborg a vu le jour en 1788, avant de couler lui aussi en 1795. L’actuel Götheborg a quant à lui vu le jour en 1992, et il s’agit du plus grand voilier océanique en bois du monde. De quoi surprendre les deux marins en détresse.

"Nous avons insisté à plusieurs reprises sur le fait que nous étions à bord d'un petit voilier de 8 mètres, mais la réponse a été la même à chaque fois : "Nous sommes un trois-mâts de 50 mètres et nous vous proposons notre aide pour vous remorquer jusqu'à Paimpol", ont expliqué les deux marins. "La différence de taille entre nos deux bateaux nous laissait perplexes, car nous craignions d'être remorqués par un bateau trop grand et à une vitesse trop rapide qui risquait d'endommager notre bateau." Evidemment, la surprise fut totale quand ils ont vu arriver le Götheborg III : "ce moment était très étrange et nous nous demandions si nous étions en train de rêver. Où étions-nous ? Quelle époque était-ce ?”

"Cette aventure, bien réelle, a été pour nous une expérience incroyable. Nous avons eu beaucoup de chance de croiser le Götheborg par hasard et surtout de rencontrer un équipage aussi attentionné. Chers commandant et équipage du Götheborg, votre gentillesse et votre générosité ont montré que votre navire est bien plus qu'un simple bateau. Il incarne les valeurs les plus nobles de la mer, et nous sommes honorés d'avoir eu la chance de croiser votre chemin et de bénéficier de votre aide", a déclaré le skipper David Moeneclaey.

Une jolie histoire à revivre en photo sur le site officiel du Götheborg.