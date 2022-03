La minute insolite : un speedrunner termine Elden Ring en moins de 20 minutes

Elden Ring n’est sorti que depuis un mois, mais les records s’enchaînent du côté des speedrunners. Après un record établi par Distortion2 deux semaines après la sortie du jeu (49 minutes et 29 secondes) puis par le YouTubeur Hazeblade (24 minutes et 37 secondes), c’est de nouveau Distortion2 qui écrase la concurrence.

Le streamer a en effet terminé le jeu en 18 minutes et 57 secondes ! À noter qu’il s’agit d’un speedrun “Any%”, ce qui signifie qu’il est possible et autorisé d’utiliser des bugs et quelques trucs et astuces pour progresser dans le jeu. Malgré cela, la vidéo ci-dessous prouve que Distortion2 est avant tout très doué.