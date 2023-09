La minute insolite : un rappeur arrêté pour meurtre après avoir décrit son acte dans une chanson

L’américain Kenjuan McDaniel, dont le nom de scène est The Biggest Finn 4800, a été placé en garde à vue à la fin du mois d’août. Et pour cause : il serait soupçonné d’avoir commis un meurtre en 2021.

Randall Wallace aurait perdu la vie le 18 septembre 2021, et la police était toujours à la recherche du coupable. Avec pour seules informations, le fait que la victime a été tuée d’une balle dans la tête et que des témoins se souviennent d’avoir vu un homme noir s’enfuir de l’appartement après le coup de feu.

Deux ans plus tard, The Biggest Finn 4800 sort un nouveau morceau, Fadee Free (visible ci-dessous), dans lequel on peut entendre ces paroles :

Je suis la raison pour laquelle il est mort, on se moque toujours de lui-même mort / mais ce n’est pas la raison pour laquelle il est mort, alors célébrez la raison pour laquelle sa mère pleure / Je me suis garé, je suis revenu sur mes pieds, c’est la façon la plus intelligente de glisser / J’ai conduit, j’ai fermé à double tour, je me suis assuré que tu avais ton corps

Selon la police, le récit de Kenjuan McDaniel contient des informations qui n’avaient jamais été dévoilées au public, et les inspecteurs ont jugé que le clip présentait un niveau de similitude suffisant avec certains détails du meurtre. Selon le Washington Post, le clip vidéo comportait également des scènes "compatibles avec les preuves recueillies sur les lieux".

Résultat, Kenjuan McDaniel est actuellement détenu moyennant une caution d’un million de dollars et sa prochaine audience est fixée au 14 septembre. Les enquêteurs et les avocats devront déterminer si le rappeur doit répondre d’un meurtre au premier degré, d’un meurtre au second degré ou d’un homicide volontaire ou involontaire.