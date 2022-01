La minute insolite : un policier arrête un livreur Uber Eats mais complète la livraison !

Le 25 janvier dernier, l’officier Sam Buhr s’est transformé temporairement en livreur, comme le montre une vidéo virale publiée par Anastasia Elsinger sur TikTok.

Nous sommes au Dakota du Sud et la jeune Anastasia a faim. Elle commande alors dans un fast-food typiquement américain (Arby’s), via le service DoorDash, équivalent US de nos Uber Eats et autres Deliveroo. Mais à sa grande surprise, ce n’est pas un livreur qui lui amène sa commande quelques minutes plus tard, mais un policier.

“Je sais que je ne suis pas celui que vous vous attendez, mais votre chauffeur a été arrêté, alors je me suis dit que j’allais vous livrer votre DoorDash. Prenez soin de vous !”, lui explique l’officier.

Où, comme le dit si bien un des commentaires publiés sous la vidéo vue plus de 10 millions de fois : voilà une nouvelle définition de la mission de la police américaine, “protéger et SERVIR”.