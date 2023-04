La minute insolite : un “platiste” prouve par erreur que la Terre est ronde

Comme de nombreux conspirationnistes, Bob Knodel est un platiste, une personne convaincue que la Terre est plate.

Et malgré les études scientifiques menées depuis des milliers d’années, ou les preuves satellites que notre planète et bel et bien ronde, Bob Knodel a souhaité prouver que la Terre était plate en réalisant une petite expérience.

Pour cela, il a placé une caméra d’un côté, et une lampe torche de l’autre, le tout séparé par plusieurs centaines de mètres, et par deux trous dans lesquels était censée passer la lumière. Le tout à la même hauteur du sol, afin que la camera capte la lumière émise.

Évidemment, la courbe de la terre est impossible à contrôler, malgré les croyances de Bob Knodel, et la camera n’a jamais vu un seul rayon de lumière émis par la lampe torche.

Coût de l’expérience (ratée) ? 20.000 dollars !

Mais Bob Knodel ne s’avoue pas vaincu. "Nous n'étions pas prêts à accepter cet échec, et nous avons donc commencé à chercher des moyens de prouver que le gyroscope utilisé enregistrait en fait le mouvement de la Terre."

Bon, au moins il sait que la Terre tourne, c’est déjà ça.