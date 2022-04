La minute insolite : un marathonien tente de battre l’autonomie d’une Tesla

Depuis ce 11 avril, le sportif Robbie Balenger affronte… une Tesla. La fin de son défi de trois jours est prévue pour ce soir.

Concrètement, Robbie Balenger se mesurera à une Tesla sur 250 miles (402 kilomètres), près d’Austin, au Texas. La voiture sera chargée à 100% et ne sera évidemment pas rechargée entre les différentes étapes. Balenger, lui, sera à pied, et s’accordera des pauses et du repos bien mérités à intervalles régulier.

L’idée est de dépasser l’autonomie d’une Tesla Model 3, estimée à 429 kilomètres, dans un délai de 72 heures. Sachez qu’actuellement, alors que Balenger court encore (son défi est à suivre sur son compte Instagram), la voiture a déjà terminé sa partie, et s’est arrêtée après 389 kilomètres. Le coureur a donc toutes ses chances.