La minute insolite : un juge paye l’amende d’un citoyen condamné

Daniel Murray, un américain condamné pour sept infractions dont cinq étaient liées à des contraventions de stationnement, est récemment apparu face au juge Frank Caprio, qui rend ses verdicts dans l’émission très populaire Caught in Providence.

Le verdict était simple et rapide : Murray devra payer 100 dollars pour le sabot posé sur sa voiture par la police, et 150 dollars pour le stationnement non payé. Seulement voilà, Murray n’a pas d’argent, et pour être présent à son audition, il a marché 8 kilomètres (soit 1h35), avec seulement 92 cent en poche.

Face à cette détresse financière, le juge Caprio a tout simplement décidé de payer l’amende, grâce au fond financier Philomena, créé par le juge en l’honneur de sa mère. Le juge a également donné 25 dollars à Murray, afin qu’il puisse rentrer chez lui en Uber.

En échange, le juge lui a demandé d’aider à son tour son prochain : "Espérons que les choses s'arrangent pour vous. Mais vous devez aider quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes similaires et vous allez vous trouver dans une situation où vous pourrez les aider. Ne les oubliez pas. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti. Il faut donc rendre la pareille."

La séquence, qui a ému les téléspectateurs américains, est à retrouver ci-dessous.