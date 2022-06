La minute insolite : un journaliste mange une chaussure à cause de la sortie de Top Gun 2

Le journaliste Matt Patches n’a qu’une parole, malheureusement pour lui. En 2010, il tweet un message à l’époque jugé anodin :

“Si Top Gun 2 se fait, je mangerai une chaussure”

Manque de bol, en 2022, Tom Cruise et ses avions de chasse sont de retour dans Top Gun : Maverick, et le film fait carrément l’évènement au Festival de Cannes.

Pour Matt Patches, il ne reste donc plus qu’à trouver un moyen de… manger une chaussure. Pour y parvenir, il a bricolé des chaussures composées de cuir de fruits, de colle comestible et de lacets à la réglisse. Après les avoir portés dans la rue et dans son jardin (afin d’en faire de véritables chaussures), le journaliste a avalé sa création, comme promis.